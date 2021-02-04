Сможет ли Украина преодолеть свое коммунистическое прошлое? Три урока от Фукуямы

Важнейшая демократическая трансформация, которая происходит на данный момент в мире – переход к демократии в Украине.

Так считает американский политолог, экономист, футуролог, профессор Стэнфордского университета Фрэнсис Фукуяма.

Во время лекции под названием "Уроки украинских демократических трансформаций" он назвал три урока трансформации в Украине.

1. Важность гражданского общества

Фукуяма считает, что без общественных организаций и общества демократические преобразования в Украине могли бы не произойти – именно благодаря "Оранжевой революции" пошатнулся авторитарный баланс.

Как раз гражданское общество помогает отслеживать деятельность правительства. Он добавил, что большие надежды возлагал не на украинское общество, а на российское. Однако украинцы смогли создать много надзорных организаций.

2. Надлежащее государственное управление

Чтобы государственный аппарат был профессиональным и некоррумпированным, иногда недостаточно создать партии и провести выборы. Прежде всего нужно вводить в нем современность.

По мнению Фукуямы, пандемия коронавируса четко показывает, какие государства работают эффективно. Ведь большинство стран Юго-Восточной Азии справились с заболеванием гораздо лучше, чем Европа или США. Профессор считает, что в Азии сохранилось уважение к компетентным профессионалам, работающим в министерствах здравоохранения.

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Так как бывшие коммунистические страны не имели надлежащей государственной службы, когда отбор на должности делался по политическим критериям, а не по профессиональным, государственная служба деградировала. Особенно заметно это стало в постсоветские времена.

Фукуяма считает, что общество научилось хорошо критиковать власть, однако, условий для появления лучшей системы управления оно не создало.

3. Борьба с коррупцией

По мнению исследователя, основные представители власти продолжают манипулировать украинским обществом с помощью денег и СМИ.

В течение последних десятилетий создалась модель, которую он называет "формулой Берлускони". Эта формула включает комбинацию контроля над СМИ и экономическую силу. Однако эта модель может разрушить западную демократию.

По его словам, от того, как будут продвигаться дела в Украине, будет зависеть то, сможет ли посткоммунистическая страна успешно преодолеть свое прошлое.

После того, как Россия оккупировала Крым и Донбасс, в Стэнфордском центре демократии, развития и верховенства права он и его коллеги начали изучать опыт Украины, потому что она "большая и важная европейская страна" и находится на передовой мировой борьбы за демократию.

Также мы писали о том, что 26 января Верховная Рада приняла закон о референдуме. Депутаты определили, по каким вопросам может быть проведено всеукраинское голосование и как организовать сам референдум.