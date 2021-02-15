Во Франции объяснили последствия изменения Киевом Минских соглашений

Посол Франции в Украине Этьен де Понсен предостерег Украину от пересмотра Минских соглашений, а также прокомментировал идею расширения "нормандского формата".

Об этом он сказал во время публичной дискуссии "Минские соглашения: выполнить нельзя разорвать?", передает Укринформ.

По его словам, на Западе не уверены, что смена формата переговоров по Донбассу решит проблему с конфликтом и призвал Киев следовать курсу "нормандского формата" и "минского процесса".

"Все зависит от политической воли России – захотят ли они брать на себя какую-то ответственность … И еще мы должны всегда помнить, что Минские соглашения привязаны к продолжению санкций против России. Если не будет "Минска", не будет санкций за невыполнение "Минска". Поэтому мы должны дважды подумать, прежде чем заходить на эту территорию", – сказал де Понсен.

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Говоря о возможном подключении США к "нормандскому формату" посол намекнул, что будет достаточно вовлечения в этот процесс спецпредставителя американцев (раньше таким был Курт Волкер).

"В данный момент такого спецпредставителя от США нет, но как только он появится, мы в Париже и Берлине будем рады рассмотреть такие дополнительные пути урегулирования. Но наша задача – все же найти решение ситуации, которая является чисто политической со всех сторон. Решение этой политической ситуации зависит в первую очередь от Москвы, от России", – констатировал де Понсен.

Отметим, что Россия отказывается выполнять даже первые пункты Минских соглашений: прекращение огня (несмотря на перемирие, оккупанты все равно стреляют, есть потери у ВСУ), вывод войск с Донбасса и разоружение боевиков. При этом Москва настаивает на выполнении Минских договоренностей строго по пунктам, а это значит – сначала выборы на Донбассе, а потом возвращение контроля над границей. Стоит отметить, что год назад де Понсен выступал за пересмотр "Минска".