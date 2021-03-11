Военных предателей ждут санкции? Что сегодня обсудят на СНБО

Сегодня на Банковой состоится очередное заседание Совета национальной безопасности и обороны под председательством президента Украины Владимира Зеленского. Повестка пока не обнародована. Сайт "Сегодня" разбирался, что могут обсуждать в Офисе президента.

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Какие ходят слухи

По данными СМИ, заседание запланировано на 15:00.

Предполагается, что ряд граждан Украины могут быть лишены воинских и почетных званий за государственную измену и переход на сторону России в конфликте в Крыму и на Донбассе.

Еще одной темой встречи может стать выполнение государственного оборонного заказа и его судьба в 2021 году.

Что говорят в СНБО

Секретарь СНБО Алексей Данилов 9 марта объявил о новом заседании, но не назвал тему встречи. Он лишь намекнул, что еще на прошлой неделе с президентом были согласованы вопросы, которые планируется обсудить.

А о чем говорили на прошлой неделе? После заседания СНБО 26 февраля Данилов в эфире "Свободы слова Савика Шустера" анонсировал, что через две недели заслушают отчет Офиса генеральной прокуратуры, СБУ и Министерства иностранных дел о реализации дел по государственной измене и дезертирству.

"Дела тянутся по 6-7 лет. Речь идет о дезертирстве, госизмене и других вещах, связанных с оккупацией (Крыма), когда часть военных предала Украину. Почему за 6-7 лет нет точки в этих делах?" – сказал чиновник.

Как сообщали новости "Сегодня", на заседании СНБО 26 февраля были введены санкции против экс-чиновников времен Януковича. В черный список попали и бывшие военные, и министры.

Читайте подробнее, что еще обсуждали на заседании СНБО 26 февраля.