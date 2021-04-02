Волкер объяснил, почему Путин "угрожает войной" Украине

В последнее время в Украине звучат опасные прогнозы о вспышке конфликта с Россией

Россия умышленно обострила военную обстановку в отношении Украины – это президент РФ Владимир Путин так мстит американскому коллеге Джо Байдену за то, что тот назвал его убийцей. Плюс пытается отвлечь россиян от внутренних проблем.

Об этом рассказал Голосу Америки бывший спецпредставитель США по Украине Курт Волкер.

По его словам, Путин пытается переключить внимание россиян от новостей про оппозиционера Алексея Навального и внутренних проблем на международные вопросы.

"Во-вторых, я думаю, это умышленная чрезмерная реакция на риторику США. Когда президента Байдена спросили, он считает Путина убийцей, он сказал "да". Поэтому, я думаю, сейчас они пытаются накалить обстановку, чтобы дать отпор администрации Байдена. Но, пожалуй, самым важным из всего является психологическое давление на Украину", – сказал Волкер.

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Как сообщали новости "Сегодня", на днях главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак рассказывал, сколько войск РФ на Донбассе, в Крыму и на границе. Он отмечал, что в последнее время под видом учений Россия наращивает войска вблизи границы Украины.

Тем временем американская пресса пишет, что боеготовность Европейского командования армии США повысили до максимального уровня из-за стягивания Россией своих войск к границам Украины. Американцы сейчас оценивают вероятность боевых действий как "потенциальный неизбежный кризис". Пентагон тоже обвинил Россию в эскалации на Донбассе.

В то же время в Кремле не исключают новый виток войны на Донбассе, обвинив Киев в эскалации напряженности. А вот украинская разведка считает, что Россия готовится к вторжению вглубь Украины.

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