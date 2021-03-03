"Вопрос не в количестве вакцин": Зеленский назвал главную проблему вакцинации

Президент Владимир Зеленский заявил, что сейчас главный вопрос не в поставке вакцин в Украину, а в желании людей вакцинироваться от COVID-19. Об этом он сказал на пресс-конференции.

"Во-первых – в Украине вакцина есть. Очень хочется, чтобы в Украине было много людей, которые хотят вакцинироваться. Важно это показывать на своем примере. Я стою перед вами, кажется, живой и здоровый (после вакцинации) … Вопрос сейчас не в количестве вакцин", – сказал он.

Зеленский отметил, что пока темпы вакцинации не очень быстрые. По его словам, пока вакцинируют приоритетные группы, в первый день записи в электронную очередь на вакцинацию уже стали около 40 тысяч человек.

"Оно в Украине пойдет – люди поверят, как только будут видеть результат", – подчеркнул президент.

Также Украина ожидает до конца второго квартала года 2,8-3,2 млн доз AstraZeneca и в ближайшее время 117 тысяч доз вакцины Pfizer, плюс дополнительно 1,2 млн доз от Польши.

Напомним, Владимир Зеленский 2 марта вакцинировался от COVID-19, а сделал он это в Северодонецке вместе с военными. Он также призвал украинцев не отказываться от прививок.

Видео: Сегодня