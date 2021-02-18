Вовка не смогли принудительно доставить в суд: в НАБУ объяснили, куда он делся

Силовики не имели права врываться на рабочее место или в квартиру судьи

Детективам НАБУ ранее струдом удалось вручить повестку главе Окружного административного суда Киева (ОАСК) Павлу Вовку, но никак не получается "поймать" его и принудительно доставить в суд.

Об этом сообщает пресс-служба Национального антикоррупционного бюро.

Суд разрешил принудительный привод для избрания меры пресечения подозреваемому. Детективы 8 и 16 февраля приходили в здание ОАСК, чтобы доставить Вовка в суд, но его якобы снова не оказалось на месте.

В НАБУ отмечают, что постановление суда не дает права силовикам задерживать подозреваемого или проникать в его жилье или иное владение.

"Председатель и судьи ОАСК приняли все меры для того, чтобы детективы не могли попасть в помещение суда. Детективам НАБУ в ОАСК постоянно сообщают об отсутствии председателя на рабочем месте из-за его пребывания в отпуске", – сообщили в НАБУ.

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Также в здании суда изменили пропускной режим: теперь на рабочее место Вовка можно попасть только с разрешения одного из подозреваемых, который проходит в деле относительно Вовка.

"Председатель и судьи ОАСК грубо нарушают законные требования следствия и суда, прикрываясь пунктами УПК Украины относительно гарантий судейской неприкосновенности", – добавили антикоррупционеры.

Напомним, что 17 июля Специальная антикоррупционная прокуратура и НАБУ сообщили о подозрении председателю ОАСК Павлу Вовку, его заму Владимиру Келеберде, пяти судьям ОАСК, председателю Государственной судебной администрации Украины Зеновию Холоднюку и еще четырем лицам.

Их подозревают в попытке захвата государственной власти путем установления контроля над Высшей квалификационной комиссией судей Украины, Высшим советом правосудия и создании искусственных препятствий в их работе. В Генпрокуратуре раскрыли детали следствия по делу ОАСК.