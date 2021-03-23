Всего 80 долларов: Арахамия раскрыл секрет своего отдыха на Мальдивах

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия объяснил, как ему удалось так дешево – за 80 долларов в сутки – отдохнуть на Мальдивах.

Своим секретом он поделился в эфире программы "ХАРД с Влащенко" на телеканале Украина 24.

"Коронакризис сильно опустил цены на Мальдивах", – рассказал депутат.

По словам Арахамии, он нашел иностранный сайт, где предлагают туры на Мальдивы с большими скидками. Он выбрал тур стоимостью 80 долларов (2215 грн) с человека.

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Нардеп был на Мальдивах с супругой и тремя детьми.

"320 долларов (в день) стоила моя вилла, в которой было три приставных кровати, я с супругой и трое детей", – сказал он.

В качестве доказательства своих слов он предложил ведущей найти для нее такой же бюджетный тур на Мальдивы.

"Если я … найду на том же сайте, где я заказывал, Вам найду тур, все, что разница выше 80 долларов – я лично со своего кармана доплачу", – сказал парламентарий.

Он добавил, что видел на сайте предложения и по 60, и даже по 40 долларов с человека.

Также Арахамия дал понять, что умеет искать выгодные варианты для путешествий.

"Я айтишник… В свое время больше ста стран объехал", – сказал он.

Напомним, фотографию с отдыха нардепа недавно опубликовал политолог Андрей Смолий. Снимок был сделан в одном из самых дорогих курортных комплексов Amari Havodda Maldives.

/ Фото: Facebook

При этом согласно информации на сайте Booking, цена за номер в пятизвездочном отеле составляет минимум 13 814 грн. – и то, по скидке. Без скидки – почти 20 тыс. грн. В то же время люкс с бассейном над водой обойдется в 41 846 грн.

Как известно, ранее на дорогом отдыхе засветился депутат Николай Тищенко. Проживание в Rixos The Palm Dubai ему обошлось в 1000 долларов за сутки.

Видео: Telegram