"Выиграют от этого все": у Зеленского анонсировали масштабную стройку

Центральная и местная власти в этом году должны перейти на новый уровень инфраструктурных проектов

Целый ряд проектов в 2021 году продолжит начатое годом ранее тесное сотрудничество государственной власти и регионов по развитию инфраструктуры Украины в рамках программы "Большая стройка". Об этом сказал во время заседания Совета развития общин и территорий замглавы Офиса президента Украины, координатор программы "Большая стройка" Кирилл Тимошенко.

По его словам, центральная и местная власти в этом году должны перейти на новый уровень инфраструктурных проектов, а это значит обновить минимум 4,5 тыс. км дорог государственного значения.

"Это наша с вами цель на этот год. 2000 км дорог местного значения – именно тех, по которым ездит большинство населения, не проживающих в крупных областных центрах. Построим с вами новые и реконструируем существующие школы, садики, спортивные объекты", – заявил Тимошенко, обращаясь к представителям местного самоуправления.

Он также рассказал о новых амбициозных проектах, которые помогут усовершенствовать инфраструктуру украинских регионов. Речь идет о программе "Большая реставрация", а также о развитии региональных аэропортов. По словам Тимошенко, уже в этом году начинается обновление взлетных полос в Житомире, Ровно, Черновцах, Полтаве, Кривой Роге.

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Особое внимание будет уделено развитию медицинской инфраструктуры: в 2021 году начнется строительство огромного медицинского городка в Краматорске, а также будет завершена поставка медицинского оборудования и реконструкция 200 приемных отделений в больницах по всей Украине.

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"Самое главное – это то, что в подавляющем большинстве мы работаем с вами вместе. И когда у нас с вами все получается, выиграют от этого все: центральная власть, местная власть, а главное и самое дорогое – выиграют украинцы в каждом уголке нашей страны", – заметил замглавы ОПУ.

Как сообщали новости "Сегодня", "Укравтодор" в 2021 году планирует обновить 20% основной сети дорог и ищет источники финансирования, которые позволят выполнять проекты без дополнительной нагрузки на госбюджет. Стало известно, где найдут деньги на проекты "Большой стройки".