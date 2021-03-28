Выжидает, чтобы найти слабое место: Кулеба рассказал о стратегии Путина на Донбассе

Несмотря на грандиозные дипломатические усилия Украины, Франции и Германии для достижения мира на Донбассе, устойчивое решение так и не было достигнуто, поскольку президент РФ Владимир Путин выбрал стратегию стороннего наблюдателя.

Об этом говорится в колонке главы МИД Украины Дмитрия Кулебы для французского издания Le Figaro.

Министр рассказал, что за восемь месяцев с момента введения усиленного режима прекращения огня (с 27 июля 2020 года) и до конца февраля были убиты 18 украинских военнослужащих и 56 получили ранения. А нынешний рост количества обстрелов демонстрирует, что усиленный режим прекращения огня почти разрушен.

Кулеба напомнил, что саммите "Нормандской четверки" в декабре 2019 года в Париже президент Франции Эммануэль Макрон назвал эту войну "открытой раной в центре Европейского континента" и подчеркнул, что стабильность и восстановление архитектуры безопасности в Европе возможны только при условии завершения войны на Донбассе.

"Это правда, и французскому президенту хватает лидерских качеств и политического веса, чтобы дать новый толчок для возобновления мирного процесса, убедить российского президента сесть за стол переговоров в "нормандском формате" и попытаться наконец-то найти путь к справедливому и прочному миру. Сейчас подходящее время для того, чтобы восстановить эти усилия", – пишет украинский дипломат.

По его мнению, понятно, как эта война должна завершиться. Настоящий вопрос – когда это произойдет. Воли украинской стороны достаточно, достаточно ее и у наших французских и немецких партнеров в качестве посредников в мирном урегулировании. Но с российской стороны имеется явное нежелание действовать.

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Кулеба подчеркнул, что план действий давно сформулирован: прекращение боевых действий, разведение сил, вывод российских войск, разоружение незаконных вооруженных формирований, восстановление контроля Украины над границей и восстановление территориальной целостности Украины. Это откроет путь к местным выборам согласно украинскому законодательству и стандартам ОБСЕ, чтобы граждане Украины могли свободно выбирать своих законных представителей. Однако годы сверхусилий не заставили Россию двигаться в конструктивном направлении, говорит он.

Вместо того, чтобы положить конец ужасной войне на Донбассе, Путин продолжает придерживаться стратегии "подождем и посмотрим". Его расчет вполне очевиден: ждать, пока не появится новый президент Франции, новый президент Украины, новый канцлер Германии или новый президент США, отмечает украинский дипломат.

"Он просто выжидает, чтобы найти слабое место и решить конфликт языком ультиматумов, а не компромиссов. В то же время предыдущие семь лет показали: эта стратегия безуспешна. За данное время избран новый президент Франции, новый президент Украины, два новых американских президента, и после завершения мандата Ангелы Меркель Владимир Путин останется последним основателем "нормандского формата". А ситуация до сих пор в тупике, вредит Украине и Европе и не несет ничего хорошего самой России", – отметил Кулеба.

Напомним, 26 марта, после гибели четырех украинских военных под Горловкой, президент Владимир Зеленский заявил, что переговорит со всеми лидерами "Нормандской четверки" для сохранения режима полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе.

В тот же день руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак провел срочные консультации с политическими советниками глав государств – участников "нормандского формата".