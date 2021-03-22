"Я поддерживаю Байдена": Шмыгаль о заявлении про "убийцу Путина"

Премьер-министр Денис Шмыгаль поддержал высказывание президента США Джо Байдена про "убийцу Путина", особенно после того, как Россия убила более 10 тысяч человек на Донбассе.

Об этом он сказал в интервью немецкой газете Handelsblatt, текст которого опубликован на сайте Кабмина.

По его словам, сейчас в мире непростая геополитическая ситуация, плюс коронакризис усиливается, и это все накладывает эмоциональный отпечаток.

"Но ввиду того, что Украина вынуждена уже седьмой год подряд противостоять российской агрессии, в результате которой погибли более 10 000 человек, я могу только сказать: я поддерживаю такие формулировки Джо Байдена", – сказал Шмыгаль.

Реклама

Читайте также: Аваков: Для нас нет вопроса – убийца ли Путин

На вопрос журналиста, не удивило ли украинского премьера, что такие слова были произнесены в адрес другого государственного лидера, он ответил: "Нет".

"Вспомните визит высокого представителя ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозепа Борреля в Москву. Тогда Европа еще раз увидела истинное лицо Москвы, как Россия относится к Европе и остальному миру. Это должно повлиять на отношение цивилизованного мира, например, стран "Большой семерки", к России", – добавил глава правительства.

Как сообщали новости "Сегодня", "убийца Путин" не нашел ничего лучше, чем ответить Байдену детской шуткой: "Кто как обзывается, тот так и называется".

Видео: t.me/dimsmirnov175