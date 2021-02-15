"Я свободный человек": Грымчаку сняли электронный браслет

Бывший чиновник рассказал, при каких условиях ему могут изменить меру пресечения

Бывший заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Юрий Грымчак теперь без браслета и полностью свободен – 14 февраля истек срок меры пресечения в виде ночного домашнего ареста.

"Имею удовольствие сообщить вам, что все аресты, ограничения передвижения, обязательства перед судом и электронный браслет с меня сняли. Теперь я абсолютно свободный человек", – написал он в Facebook.

При этом он уточнил, при каких условиях ему снова могут надеть браслет либо отправить за решетку.

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"Могут мне изменить меру пресечения. Это так. Но при условии открытия новых обстоятельств по делу или арестовать по новому делу", – добавил экс-чиновник.

Напомним, 14 августа 2019 года Национальное антикоррупционное бюро Украины и СБУ под процессуальным руководством Генпрокуратуры задержали Юрия Грымчака и его помощника за вымогательство взятки в размере 1,1 млн долларов. Их задержали во время получения части денежных средств в сумме 480 тыс. долларов.

В апреле прошлого года было принято решение, согласно которому Грымчака перевели на ночной домашний арест – ему разрешалось покидать дом в период с 6:00 до 22:00, а также сдал паспорта. А в мае обвинительный акт в отношении Грымчака направили в суд.