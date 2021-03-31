"Я тебя хлопну, с*ка, бурда обсыплется": стычка депутатов в Раде крупным планом (видео)

Главным участниками потасовки стали три депутата, одного их них даже обвинили в пьянстве

В Верховной Раде снова было жарко: депутаты "Слуги народа" и "Европейской солидарности" потолкались, а началось все с того, что один из "слуг" стоял спиной к выступающей с парламентской трибуны Ирине Геращенко. "Сегодня" разобрались подробнее, что произошло в парламенте.

Нардеп от "Слуги народа" Евгений Шевченко снял на телефон, как депутат "ЕС" Михаил Бондарь устроил разборки со "слугами" Юрием Камельчуком и Сергеем Швецом.

Начался конфликт с того, что Бондарю не понравилось, как Швец стоял спиной к Геращенко, когда та выступала. Член ЕС подошел и развернул "слугу народа", после чего подлетел Камельчук с фразой: "Ты чего руки свои… Нормально поговори".

Бондарь ответил: "Пусть ж*пу повернет", после чего ударил Камельчука в грудь.

Далее началась потасовка с оскорблениями.

Камельчук: "Я тебя сейчас хлопну…"

Бондарь: "Это я тебя сейчас хлопну. Еще раз хлопнешь, и я тебя хлопну, с*ка, бурда обсыплется".

Внимание! На видео присутствует ненормативная лексика.

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Видео: t.me/evgeniishevchenko

На вопрос одного из депутатов, зачем было руки распускать, Бондарь ответил: "А зачем он ж*пой повернулся? Женщина выступает. Я сделал нормально замечание. Стоит женщина, докладывает, а он повернулся ж*пой к женщине".

После этого подключился лидер ЕС Петр Порошенко, обвинив Швеца в пьянстве.

"Уберите эту выпившую пьяную морду. Сделайте ему тест на алкоголь. Пьяная морда приходит в парламент. Пьяная морда должна уйти отсюда. Пьяную морду уберите из зала. Алкоголик!" – сказал он.

В свою очередь сам Сергей Швец уже на улице журналисту PavlovskyNEWS опроверг все обвинения в свой адрес, назвав их провокациями.

"Сдуру одна из депутатов об этом сказала", – сказал он.

Напомним, 5 февраля на пленарном заседании Рады произошла потасовка между народными депутатами из-за выступления, которое касалось недавнего блокирования трех телеканалов.