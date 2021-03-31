"Я тебя хлопну, с*ка, бурда обсыплется": стычка депутатов в Раде крупным планом (видео)

В Верховной Раде снова было жарко: депутаты "Слуги народа" и "Европейской солидарности" потолкались, а началось все с того, что один из "слуг" стоял спиной к выступающей с парламентской трибуны Ирине Геращенко. "Сегодня" разобрались подробнее, что произошло в парламенте.
Нардеп от "Слуги народа" Евгений Шевченко снял на телефон, как депутат "ЕС" Михаил Бондарь устроил разборки со "слугами" Юрием Камельчуком и Сергеем Швецом.
Начался конфликт с того, что Бондарю не понравилось, как Швец стоял спиной к Геращенко, когда та выступала. Член ЕС подошел и развернул "слугу народа", после чего подлетел Камельчук с фразой: "Ты чего руки свои… Нормально поговори".
Бондарь ответил: "Пусть ж*пу повернет", после чего ударил Камельчука в грудь.
Далее началась потасовка с оскорблениями.
Камельчук: "Я тебя сейчас хлопну…"
Бондарь: "Это я тебя сейчас хлопну. Еще раз хлопнешь, и я тебя хлопну, с*ка, бурда обсыплется".
Внимание! На видео присутствует ненормативная лексика.
На вопрос одного из депутатов, зачем было руки распускать, Бондарь ответил: "А зачем он ж*пой повернулся? Женщина выступает. Я сделал нормально замечание. Стоит женщина, докладывает, а он повернулся ж*пой к женщине".
После этого подключился лидер ЕС Петр Порошенко, обвинив Швеца в пьянстве.
"Уберите эту выпившую пьяную морду. Сделайте ему тест на алкоголь. Пьяная морда приходит в парламент. Пьяная морда должна уйти отсюда. Пьяную морду уберите из зала. Алкоголик!" – сказал он.
В свою очередь сам Сергей Швец уже на улице журналисту PavlovskyNEWS опроверг все обвинения в свой адрес, назвав их провокациями.
"Сдуру одна из депутатов об этом сказала", – сказал он.
Напомним, 5 февраля на пленарном заседании Рады произошла потасовка между народными депутатами из-за выступления, которое касалось недавнего блокирования трех телеканалов.
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