Яценюк: Байден поможет Украине против России, но есть условие

Новый американский президент не решит все проблемы Украины, не и в стороне не останется

Президент США Джо Байден хорошо осведомлен о российской агрессии и готов помогать Украине. Но чтобы получить поддержку союзников Украина должна продемонстрировать, что и сама готова за себя бороться.

Об этом сказал премьер-министр Украины 2014-2016 годов, лидер партии "Народного фронта" Арсений Яценюк.

Новый американский президент в своей инаугурационной речи пообещал, что США возобновят мировое лидерство. При этом Яценюк отметил, что администрация Трампа была более изолирована и у нее не было четкой политики в отношении Украины.

По его словам, даже несмотря на военную и финансовую помощь во время президентства Трампа, Украина все равно была далеко не на повестке дня американской администрации.

"А те ситуации, которые возникали, были связаны не с двусторонней повесткой дня украинского-американских отношений, а, к сожалению, Украину в том числе втягивали в ситуацию с импичментом", – сказал политик.

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А вот от Байдена Украине стоит ожидать большей помощи, поскольку "он знает, что такое Россия и как Украина страдает от российской военной агрессии".

"Для меня историческая, монументальная личность президента Байдена – это шанс для нашего государства. Если кто-то думает, что Байден решит все проблемы Украины – нет. Украина должна решать свои проблемы самостоятельно. Но поможет ли новая американская администрация Украины в решении ее проблем? Да. Только Украина должна продемонстрировать, что она готова сама за себя бороться. И тогда наши союзники будут бороться вместе с нами за наше будущее", – подчеркнул Яценюк.

Как сообщали новости "Сегодня", Яценюк уже советовал президенту Владимиру Зеленскому выстроить отношения с Байденом. И очень важно хорошо подготовиться к визиту в США.

Видео: Сегодня