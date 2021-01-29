Яценюк: Каждый день без вакцины – это потерянные жизни украинцев

Идет к тому, что украинцы будут вакцинироваться одними из последних, говорит политик

Премьер-министр Украины 2014-2016 годов, лидер партии "Народный фронт" Арсений Яценюк раскритиковал действия властей, что Украину до сих пор не получила вакцину от коронавируса.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

По его мнению, сегодня украинцы сами борются за свое выживание во время эпидемии.

"Гениальное" руководство Украины довело ситуацию до того, что украинцы будут вакцинироваться одними из последних. И это страна в центре Европы с такими амбициозными планами от власти. Преступная бездеятельность и неуважение к собственному народу", – отмечает Яценюк.

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Политик считает, что каждый день без вакцины – это потерянные человеческие жизни.

Отметим, что сегодня Верховная Рада убрала последнюю преграду для поставки в Украину вакцин от коронавируса. Депутаты разрешили регистрацию препаратов, которые еще не до конца исследованы. Это позволит начать экстренную вакцинацию населения.

Как сообщали новости "Сегодня", Украина может одновременно получить вакцины от COVID трех разных производителей – это будут препараты с подтвержденным процентом эффективности. Государство, как и обещало, возьмет на себя расходы по вакцинации около 20 миллионов украинцев, остальные же, скорее всего уже во втором полугодии этого года, смогут привиться за деньги. Стала известна стоимость платной вакцинации от COVID-19.

Видео: Сегодня