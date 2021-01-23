Яценюк о протестах в России: Разрушьте эту тюрьму и восстаньте за свободу для всех

По мнению экс-премьера, свобода россиян зависит от свободы народов, против которых воюет Путин

Для свободы и счастливого будущего россиян недостаточно одного лишь требования освободить оппозиционера Алексея Навального, главное – освобождение от путинской империи и великодержавного шовинизма.

Так протесты в России прокомментировал премьер-министр Украины в 2014-2016 годах, лидер партии "Народный фронт" Арсений Яценюк в Facebook.

"Люди на протестах в России требуют свободы Навальному. Россияне, ваши попытки тщетны, если не осознаете главного. Требование освободить Навального правильное, но недостаточное. Свобода Навального зависит от свободы вас всех. Вставайте за свободу для всех", – написал он.

Яценюк подчеркнул, что свобода россиян зависит от того, будут ли свободны и те народы, против которых воюет их президент Владимир Путин.

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"Свобода и счастливое будущее всех наших народов, включая ваш, зависит от освобождения от путинской империи и великодержавного шовинизма. Вставайте за свободу для всех. Разрушьте эту тюрьму. И тогда на свободу выйдет не только Навальный, а весь ваш народ", – призвал он.

Экс-премьер Украины считает, что только тогда у россиян будет шанс наконец создать государство, которое не будет агрессором, пугалом или парией среди цивилизованных народов.

Напомним, 23 января в России прошли массовые акции в поддержку оппозиционного политика Алексея Навального, который был арестован в аэропорту по прилету после лечения в Германии, по разным подсчетам в Москве на улицы вышли от 20 до 40 тысяч.