Яценюк: Путин не изменит своих планов вернуть Украину под протекторат России

У нас два варианта – свободный мир или тюрьма народов, говорит политик

Россия – это агрессивная и темная страна, основная задача которой – вернуть Украину под свой протекторат.

Об этом лидер партии "Народный фронт", премьер-министр (2014-2016) Арсений Яценюк заявил изданию "Факты".

Яценюк отметил, что президент РФ Владимир Путин не изменил и не изменит своих планов по Украине: "Основная задача России – вернуть Украину под свой протекторат. Кто бы ни был президентом России, мне кажется, что эта задача будет всегда у них на повестке дня".

"Не верю в либеральную и демократическую Россию. Это агрессивная, имперская, диктаторская, темная страна. В отношении Украины в первую очередь", – добавил он.

Яценюк напомнил, что у нынешней власти Украины были попытки дрейфа в сторону РФ: "Сидела ли сегодняшняя украинская власть на куске льда, который дрейфовал в сторону России? Конечно. Начиная с фразы "я хочу посмотреть в глаза Путину" и заканчивая попытками поставлять воду в Крым. Но они уже поняли, что их на этой льдине и утопят".

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"Президент Зеленский в парламенте принимал присягу на верность украинскому народу. Не российскому. Он знает, что ему не дадут возможности нарушить эту присягу, с одной стороны, а с другой – он также должен понимать и свою историческую миссию", – сказал лидер "Народного фронта".

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Последние решения президента, связанные с санкциями против Медведчука, по мнению Яценюка, "позволяют сказать, что сегодня Зеленский наверняка понимает – Россия и пророссийские силы представляют угрозу и для Украины, и для него лично".

Он добавил, что после прихода нового президента США для Украины "вновь открылось окно возможностей": "Ключевой вопрос: воспользуется ли украинская власть этим окном возможностей со США? Считаю, что у нее другого выхода нет. Если не воспользуется, то можно будет воспользоваться только дверью тюремной камеры Российской Федерации. Всего два варианта – свободный мир или тюрьма народов".

Напомним, Яценюк заявил, что Кремлю нужны не Донецк и Луганск, а вся Украина как "серая зона".

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