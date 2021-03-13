Яценюк: У администрации Зеленского нет повестки для отношений с США

У американской администрации есть очень четкое понимание, что Америка предлагает Украине и хочет от нее услышать

Пока неясно, что именно администрация украинского президента Владимира Зеленского предложит Соединенным Штатам.

Об этом, как сообщает пресс-служба партии "Народный фронт", заявил премьер-министр Украины в 2014-2016 годах, председатель Киевского форума по безопасности Арсений Яценюк в "Субботнем интервью" на Радио Свобода.

"Мне понятна повестка, которую администрация президента Байдена будет предлагать Украине. Мне непонятна повестка, которую администрация Зеленского будет предлагать Америке", – сказал Яценюк.

Отвечая на вопрос по поводу совместного украинско-американского обращения "12 пунктов стратегического партнерства между Соединенными Штатами и Украиной", которое было представлено в рамках Киевского форума по безопасности, Арсений Яценюк объяснил, что идея его создания продиктована необходимостью "заполнить определенные пробелы нашего стратегического партнерства с Соединенными Штатами": "Проблема в том, что в данный момент нет четкого плана действий с точки зрения наших двусторонних отношений".

Кроме того, что сейчас отсутствуют личные контакты президентов Украины и США, самый важный вопрос – это ценностная основа отношений между странами.

Председатель КФБ сообщил, что со стороны США обращение получило двухпартийную поддержку в Конгрессе Соединенных Штатов – и демократов, и республиканцев. Кроме того, обращение подписал сопредседатель Украинского кокуса в Конгрессе, поддержка дипломатов, Атлантического совета также двухпартийная.

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Арсений Яценюк подчеркнул, что обращение касается трех основных тем. В частности, Украина должна продолжать реформы, начатые еще в 2014-м: "Это не просто нарратив. Это очень четкая повестка, которая реализовывалась. И действующая украинская власть обязана ее дальше реализовывать. Почему-то этого не делают".

Второй вопрос, отметил он – это вопрос украинской национальной безопасности: "Здесь наше обращение к президенту США Байдену – поставлять Украине летальное вооружение, новейшее оборудование, чтобы украинская армия сдерживала Россию".

Третий блок касается интеграции Украины в НАТО: "Это уже не просто вопрос безопасности Украины, а это вопрос глобальной безопасности. Расширение НАТО и Европейского Союза – это единственный путь к стабильному и затянувшемуся миру в Европе и мире".

В то же время Арсений Яценюк подчеркнул, что сегодня "не видит никакой паузы в украинско-американских отношениях".

"Президент США звонит диктатору Путину, и четко отмечается, что президент США настоял на территориальной целостности и неприкосновенности границ украинского государства. Президент США ведет разговор с канцлером Германии Ангелой Меркель, с президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен и также заявляет, что они поддерживают Украину. Со стороны американской администрации существует очень четкое понимание, что Америка предлагает Украине и хочет услышать от Украины. Но вот со стороны украинской власти, со стороны президента Зеленского и его администрации – там существуют не пауза, там отсутствие повестки", – считает лидер "Народного фронта".

"Поэтому я считаю, что в данный момент для президента Зеленского этот документ является основой для его двусторонних отношений и для его разговора с президентом Байденом. Это его компетенция и его ответственность – как он хочет изложить эти пункты. Более того, если у Зеленского существуют не просто документ, а идеи, – я только буду этому аплодировать", – сказал Арсений Яценюк.

Напомним, на презентации совместного обращения украинских и американских деятелей "12 пунктов стратегического партнерства между Соединенными Штатами и Украиной" Яценюк указал на то, что членство Украины в НАТО является залогом мировой безопасности.