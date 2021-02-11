Версія українською
$ 27,77
33,67

Яценюк: Вслед за российской вакциной нужно отказаться и от электроэнергии из РФ

11 февраля, 09:34

Сергей Мартынец

Поставки страной-агрессором электроэнергии уничтожают украинскую энергетику и экономику

После того как Кабинет министров запретил закупать в Украину российскую вакцину от COVID-19, теперь правительство должно остановить импорт электроэнергии из России.

Об этом написал в Facebook премьер-министр Украины в 2014-2016 годах, лидер партии "Народный фронт" Арсений Яценюк.

Он считает, что импорт российской электроэнергии уничтожает украинскую энергетику и экономику.

Реклама

"Правительство должно принять правильное решение и остановить импорт российской электроэнергии … Также должен быть принят парламентом правильный закон о запрете импорта российской электроэнергии", – написал Яценюк.

Политик также требует принятия Верховной Радой закона о коллаборантах и напомнил, что в прошлом созыве "Народный фронт" уже вносил подобный документ.

Как сообщали новости "Сегодня", в Украине с 1 февраля запустили импорт электроэнергии из России. Две компании получили доступ к межгосударственным сечениям для импорта электроэнергии из России в феврале 2021 года.

Новости на эту же тему:
Россия электроэнергия Арсений Яценюк Кабинет министров

Источник: Сегодня

Реклама

Новости партнеров

Извинения не помогли: дерзкий Кошевой обидел известного украинца
Жена футболиста Третьякова умоляла врачей убить ее в роддоме
Топалов пожаловался на интимную жизнь с Региной Тодоренко