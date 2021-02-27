Яценюк: Я имел возможность бороться за Украину, и страна выстояла

Лидер "Народного фронта", премьер-министр (2014-2016) Арсений Яценюк получил и использовал возможность бороться за Украину, поэтому страна выстояла. Он остается в политике и будет участвовать в парламентских выборах.

Об этом дважды премьер рассказал в телепроекте "Фронт 14/21".

Именно в этот день семь лет назад Арсений Яценюк 371 голосом "за" был избран премьер-министром Украины, руководителем первого постмайданного правительства.

"Я стал премьер-министром в самый критический период независимости Украинского государства. Мне дали возможность бороться. За страну. Я использовал эту возможность. Страна выстояла. Страна выстояла, потому что украинцы боролись. Потому что каждый, в том числе и я, боролся за Украину", – сказал он авторам ленты.

"108 тысяч гривен на счету, это даже не по 1 копейке на гражданина страны. И 73 млрд долларов долгов. Страна на грани выживания, 3 тысячи военнослужащих, подчеркиваю – 3 тысячи, которые способны были бороться. И это при том, что только в Крыму у россиян 20 тысяч, и на украинских границах сотни тысяч российских войск. Отсутствие газа, отсутствие электроэнергии, вообще отсутствие государственных институтов как таковых – то есть отсутствие крови в кровеносных сосудах государственного тела. Объективно, это были вызовы, с которыми непросто справиться", – рассказал журналистам Яценюк.

Он вспоминает, как подписывали Соглашение об Ассоциации с ЕС, которое было выполнением одного из требований Майдана. Сейчас, считает он, Соглашение необходимо пересмотреть, "чтобы увеличить наш промышленный потенциал и наш экономический потенциал отношений между Украиной и ЕС".

По его словам, сейчас основа сильной международной поддержки со стороны Европы и США, которая была заложена в 2014 году, осталась.

"Есть ли шанс ее потерять? Конечно – если бы только власть продемонстрировала какие-любо попытки разворота, а такое было. Начиная с дискуссий о прямых переговорах с Путиным, попытки подать воду в Крым, попытки провести выборы в Донецке и Луганске, фактически на российских условиях", – добавил он.

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Яценюк также считает, что Минские соглашения выполнили свою функцию. Он напомнил, что при нем был основан Женевский формат, в котором участвовала американская сторона.

"Почему американцы в этом формате? Потому что они являются подписантами Будапештского меморандума. Это тот меморандум, который обещал нам территориальную целостность, ненападение России, и этот меморандум, Россия нарушила. Американцы всегда были на стороне Украины в том, чтобы продвигать Украину в НАТО. ... Я считаю, что в этот президентский срок, в первые четыре года президентства Байдена – реально подписать план действий по членству в НАТО", – убежден дважды премьер-министр.

Кроме того, считает он, президент Украины должен сейчас выйти со всеобъемлющей реформой судопроизводства: "И общих судов, и Конституционного суда Украины. То, что произошло с КС, – это последствия заигрывания и сговора бывшего главы администрации Зеленского, когда они неконституционно разгоняли парламент в 2019 году. Тогда КС их поддержал. Не прошло и двух лет, и этот Конституционный суд выступил против самого Зеленского. Я публично заявлял в 2019 году, что так будет. Так произошло. Плюс проведенная конституционная реформа, где Конституционному суду дали беспрецедентный иммунитет, должна быть безотлагательно изменена".

Сегодня Яценюк, как отмечают авторы телепроекта, "без должности, но в большой политике". Он является основателем и председателем Киевского форума по безопасноти, который объединяет вокруг себя политическую элиту и интеллектуалов из Украины и всего мира. Благодаря форуму, вопросы безопасности нашего государства остаются в центре внимания мировых лидеров. Яценюк продолжает сотрудничать с мировыми политиками и формировать украинскую повестку дня.

"Я остаюсь в политике. Я буду участвовать в парламентских выборах. Все, что я мог сделать до сегодняшнего дня для Украины, я сделал. Но этого слишком мало. Я свою работу закончу. Потому что я знаю, что нужно стране, знаю, как это делать, и я это сделаю", – отмечает Яценюк.

"Большое счастье видеть, как твоя страна преодолевает испытания, через которые проходит не каждая нация. Семь лет назад мне выпал шанс быть причастным к этой борьбе. Когда каждое твое действие подчинено одному – не дать стране пасть под натиском России, восстановить курс на Европу, возродить армию и экономику, оживить финансовую систему. Спасибо всем и каждому, с кем мы тогда делали общее дело", – написал он в своем Facebook.

За два года пребывания Арсения Яценюка на посту главы правительства удалось восстановить боеспособность Вооруженных Сил Украины, была создана Национальная гвардия. Правительство Яценюка стабилизировало экономику и остановило угрозу дефолта. За время его премьерства Украина стала энергетически независимой от РФ, была налажена система диверсификации поставок природного газа в Украину с ЕС. Правительство ввело прозрачную систему электронных закупок ProZorro. По инициативе Яценюка принят закон о санкциях, который позволяет противостоять прокремлевской пятой колонне в Украине.

Напомним, несколько дней назад Арсений Яценюк заявил, что не ведет переговоры об избрании на пост главы правительства.