Янукович требует украинских прокуроров в Ростов: расскажет о "Харьковских соглашениях"

Бывший глава государства говорит, что прокуроры знают, где он живет

Экс-президент Виктор Янукович направил письма в Офис генерального прокурора и Государственное бюро расследований с требованием к прокурорам прибыть по месту его временного пребывания в российском Ростове-на-Дону для выяснения всех необходимых вопросов по заведенным на него делам.

Об этом сообщает адвокат беглого бывшего главы государства Виталий Сердюк на своей странице в Facebook.

"После распространения на прошлой неделе ГБР в СМИ новой "порции" неправдивой информации о якобы вручении ... Януковичу нового подозрения в государственной измене, он обратился в ОГП с просьбой приехать к нему в Российскую Федерацию, где он ранее получил временное убежище", – говорится в сообщении Сердюка.

По словам защитника, место пребывания Януковича давно известно правоохранительным органам Украины. Адрес подтвержден, в том числе и Генеральной прокуратурой РФ.

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"И, несмотря на то, что у ГБР совершенно нет оснований для того, чтобы выносить какие-либо подозрения по "Харьковским соглашениям", Виктор Янукович в очередной раз готов ко встрече и максимальному сотрудничеству со следствием для установления и наказания виновников преступлений 2014 года", – также сказано в сообщении адвоката.

Напомним, 28 января следователями ГБР по согласованию с прокурорами Офиса генпрокурора сообщили о подозрении Януковичу в госизмене за подписание т.наз. "Харьковских соглашений".

Также напомним, Киевский апелляционный суд оставил в силе приговор Оболонского райсуда Киева, которым экс-президент приговаривается к 13 годам лишения свободы. Он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 статьи 111 (государственная измена), ч. 5 статьи 27, ч. 2 статьи 437 (пособничество в ведении агрессивной войны) Уголовного кодекса Украины.

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