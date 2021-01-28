Януковичу объявлено подозрение в государственой измене

Следователями ГБР по согласованию с прокурорами Офиса генерального прокурора сообщено о подозрении бывшему президенту Украины Виктору Януковичу в государственной измене (ч.1 ст. 111 УК Украины).

Об этом сообщает Офис генпрокурора.

Януковича подозревают в том, что действуя по предварительному сговору с высшими должностными лицами Российской Федерации, в нарушение требований Конституции и Закона "О международных договорах Украины", в ущерб суверенитету, территориальной целостности и неприкосновенности, обороноспособности, государственной и экономической безопасности Украины оказал иностранному государству – Российской Федерации и ее представителю – президенту РФ Дмитрию Медведеву помощь в проведении подрывной деятельности против Украины.

Следствием установлено, что подозреваемый 21 апреля 2010 года в Харькове, искусственно создавая предпосылки к увеличению численности войск РФ и условия их пребывания на суверенной территории Украины, под предлогом получения скидки на газ, подписал от имени Украины соглашение между Украиной и Россией. Этим документом был продлен на 25 лет срок пребывания Черноморского флота РФ.

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В результате подписанных экс-президентом т. наз. "Харьковских соглашений" был увеличен личный состав войск и военной техники Вооруженных сил РФ в Крыму вместо подготовки к их уменьшению и выводу с территории Украины.

Напомним, 16 ноября 2020 года Киевский апелляционный суд отменил решение о заочном аресте Януковича по делу о разгоне Майдана. Дело вернули в суд первой инстанции для нового рассмотрения, отменив его предыдущее решение.

Ранее сообщалось еще об одном решении Киевского апелляционного суда относительно Януковича. Суд оставил в силе приговор Оболонского райсуда Киева, которым экс-президент приговаривается к 13 годам лишения свободы. Он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 статьи 111 (государственная измена), ч. 5 статьи 27, ч. 2 статьи 437 (пособничество в ведении агрессивной войны) Уголовного кодекса Украины.

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