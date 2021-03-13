"За эту государственную измену должны понести ответственность": Яценюк о Харьковских соглашениях

Премьер-министр Украины 2014-2016 годов, лидер партии "Народный фронт" Арсений Яценюк назвал Харьковские соглашения государственной изменой, которая заложила основу для незаконной аннексии Крыма.

Об этом он заявил в программе "Свобода слова Савика Шустера" на телеканале "Украина".

"За эту государственную измену должны понести ответственность. Мы потеряли Крым в том числе из-за таких, которые голосовали за эти законы, и за Януковича, который вносил данный закон о передаче в аренду украинского Крыма", – убежден Яценюк.

Он считает, что решение о передаче Крыма в аренду России стало одним из ключевых факторов полной оккупации территории. Поскольку у РФ было время милитаризировать Крым, туда перебросили дополнительное количество солдат и дополнительное вооружение. А Украина в обмен на пребывание российского флота в Крыму получила скидку на газ.

По словам Яценюка, на самом деле снижения цены не было. Поскольку на европейском рынке цены были такие, как Украина получила после российской скидки.

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"Они не признавались о Харьковских соглашениях. Он говорил о том, что будем получать скидку. Я ему тогда как оппозиционный депутат четко сказал: идите в суд и боритесь за Украину. Он не пошел в суд. Мы пошли в суд через 4 года, и его выиграли", – вспомнил Яценюк свой разговор с Януковичем, накануне подписания договоренностей.

Он уточнил, что во время его пребывания на посту премьера Украина подала иск в Стокгольмский арбитраж против России по газовым контрактам и победила. Она отсудила у РФ 5 млрд долларов.

Ранее мы сообщали, что 11 марта Совет нацбезопасности и обороны поручил СБУ изучить обстоятельства ратификации Харьковских соглашений о продлении пребывания Черноморского флота России на территории Украины.

Как известно, Харьковские соглашения о пролонгации пребывания Черноморского флота РФ в Крыму были подписаны 21 апреля 2010 года тогдашними президентами Украины и России Виктором Януковичем и Дмитрием Медведевым. После этого это соглашения стали называть "пактом Януковича-Медведева".