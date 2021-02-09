Закрытие каналов: в Верховный суд поступил третий иск против указа Зеленского

СМИ узнали, кто именно обжаловал указ президента в суде

Указ президента Владимира Зеленского о санкциях против телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK снова обжаловали в Верховном суде.

Об этом "Интерфакс-Украина" сообщили в ВСУ.

В суде уточнили, что иск только поступил, но производство по нему еще не открыто и пока нет даты рассмотрения иска.

"Поступил еще один иск от физлица с оспариванием указа о санкциях", – сообщили в ВСУ.

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Агентству стало известно, что иск подан харьковским юристом – членом Чугуевской правозащитной группы Романом Лихачевым.

Как сообщали новости "Сегодня", 4 февраля в Верховный суд уже поступали два иска по решению Зеленского о санкциях. Один из исков подал адвокат, второй – неизвестно.

Как сообщали новости "Сегодня", вечером 2 февраля президент Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о санкциях против телеканалов "112", ZIK и NewsOne. Ограничения предусматривают аннулирование лицензий и запрет пользоваться радиочастотным ресурсом Украины. В СБУ назвали причины блокировки каналов. Каналы в своем заявлении назвали это наступлением на свободу слова и расправой.

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