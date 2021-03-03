"Заметил, что набираю вес": Марченко о недостатках работы министром

Министр финансов Сергей Марченко рассказал "Сегодня", что из-за работы набирает вес, несмотря на регулярные занятия спортом. Причиной считает постоянный стресс.

По его словам, он тренируется постоянно, но это не спасает от лишних килограммов.

"Заметил, кстати, что набираю вес, даже регулярно занимаясь спортом. Ключевая причина – стресс. Это то, чего хотелось бы избегать. Если бы мог убрать стрессовость своей должности, то жизнь была бы прекрасной (улыбается)", – сказал Марченко.

Также министр рассказал, как реагирует на стрессы.

"Внешне меня очень сложно пробрать. Негативную информацию стараюсь не распространять в систему. Сначала перевариваю ее сам, а потом думаю, как ее трансформировать", – добавил глава Минфина.

Читайте на сайте "Сегодня" полный текст интервью с министром финансов Сергеем Марченко.