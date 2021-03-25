"Заминировал" метро – сел в тюрьму: Зеленский одобрил наказание для "минеров"

В последние годы в Украине резко увеличилось количество ложных сообщений о минировании

Президент Владимир Зеленский подписал закон об усилении ответственности за ложные сообщения о минировании государственных органов и объектов критической инфраструктуры.

Об этом сообщает Офис главы государства.

Почему понадобился этот закон

По данным Нацполиции, только за 2019 год было открыто около двух тысяч уголовных производств из-за "ложных минирований", что вдвое больше, чем в 2018 году. А с января по март 2020 года открыто 213 производств.

При этом нередко одновременно сообщается о минировании десятков объектов. Целью этого закона является существенное уменьшение количества заведомо ложных сообщений о минировании.

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Что предполагает новый закон

Ранее в Украине "минерам" грозила уголовная ответственность за ложное сообщение только в отношении конкретно граждан и их собственности. Теперь же депутаты дополнили статью 259 Уголовного кодекса Украины и внесли в перечень критически важные объекты инфраструктуры, здания госорганов власти, учреждения здравоохранения, образования. Наказание за "минирование" таких объектов – от 6 до 8 лет тюрьмы.

Также в эту статью ввели термин "критически важные объекты инфраструктуры":

предприятия, учреждения и организации независимо от формы собственности, деятельность которых непосредственно связана с технологическими процессами и/или предоставлением услуг;

объекты, имеющие большое значение для экономики и промышленности, функционирования общества и безопасности населения, вывод из строя или нарушение функционирования которых может оказать негативное влияние на состояние национальной безопасности и обороны Украины.

Как сообщали новости "Сегодня", в январе этого года в Кривом Роге "минировали" квартиру родителей Зеленского. Полиция быстро нашла мужчину, и он объяснил, почему так сделал.

Видео: Сегодня