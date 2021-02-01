Защита подозреваемого в деле MH17 россиянина хочет проверить "украинский след"

Защитница российского полковника Олега Пулатова, обвиняемого по делу о сбитом на Донбассе Boeing 777 "Малайзийских авиалиний", хочет осмотреть не только реконструкцию части авиалайнера в ангаре авиабазы ​​в Нидерландах, но и получить доступ ко всем обломкам авиалайнера.

Об этом сообщает нидерландское издание Soester Courant.

"Очевидно, только около 20-30 процентов обломков самолета стали доступными для расследования, и очень ограниченная часть была использована для реконструкции только передней части самолета", – сказала адвокат Пулатова Сабина тен Дуссгате.

"Изображение, которое можно получить в результате реконструкции, может быть искаженным. Это лишь изображение прокуратуры", – добавила она.

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Защита хочет исследовать, мог рейс MH17 быть сбит украинским истребителем, а не российской ракетой "Бук", сообщает УП.

Напомним, в ноябре-2020 суд в Нидерландах отказался рассматривать "альтернативные" версии крушения MH17 на Донбассе вроде взрыва на борту воздушного судна или признания пилота украинского Су-25 о том, что это якобы он сбил малайзийский Boeing.

А за попытки затянуть дело по MH17 в суде родственники погибших избили защитницу подозреваемого россиянина.

Больше читайте на сайте "Сегодня" в статье "ТОП-10 фейков России о катастрофе MH17: от взрыва на борту до подкупа диспетчера".

Видео: Facebook