Завет Шевченко прошел сквозь века: Зеленский почтил память Кобзаря (фото)

Президент Украины Владимир Зеленский почтили память Тараса Шевченко по случаю 207-й годовщины со дня рождения выдающегося украинского поэта и художника. Об этом сообщает Офис главы государства.

Фото: president.gov.ua

Вместе с ним была и его супруга Елена. Они возложили цветы к памятнику Кобзарю, что в парке Шевченко в Киеве.

"Творчество и жизненная позиция Тараса Шевченко всегда объединяли украинцев вокруг борьбы за ценности свободы и справедливости. Его Завет прошел сквозь века и продолжает оставаться актуальным в наши дни", – сказал Зеленский.

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Тарас Григорьевич Шевченко – украинский поэт, писатель и художник, общественный деятель. Один из самых известных и уважаемых украинцев в мире. Родился 9 марта 1814 года вв селе Моринцы Звенигородского уезда Киевской губернии (ныне Звенигородский район Черкасской области, Украина). В 24-летнем возрасте его выкупили из крепостничества за серьезную сумму (эквивалент 45 кг серебра).

Шевченко известен в первую очередь как поэт. Первый сборник стихов, "Кобзарь", вышел в 1840 году. В 1847 году за острую политическую сатиру в произведениях, а также участие в "Кирилло-Мефодиевском братстве" (тайной организации) его приговорили к ссылке. Вернуться на родину Шевченко смог только в 1857 году, правда, до последних дней своей жизни поэт находился под тайным надзором полиции. Также он известен как художник, среди его работ есть более 800 произведений.

Умер выдающийся украинец 10 марта 1861 года. Был похоронен сначала в Петербурге, однако в том же году его перезахоронили на Чернечей горе возле Канева.

Портрет Шевченко размещен на 100-гривневой купюре.