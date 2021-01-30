Зеленский дал интервью американскому изданию: где и когда смотреть

Мирослава Гонгадзе рассказала, что с президентом будет общаться известный журналист

Президент Украины Владимир Зеленский дал интервью всемирно известному американскому изданию Axios, которое покажут в эфире телеканала HBO.

Как говорится на странице издания в Twitter, интервью с Зеленским покажут 31 января в 18:00 по Североамериканскому восточному времени (01:00 по Киеву).

На отрывке видео, которое опубликовало издание, журналист спросил: "Я вижу, что вы сердитесь на президента Трампа. Может, немного? На что Зеленский ответил, что совсем немного.

Как сообщила глава украинской службы "Голоса Америки" Мирослава Гонгадзе, общаться с Зеленским будет журналист Джонатан Свон, который брал интервью у экс-президента США Дональда Трампа.

"Я надеюсь, что Джонатан Свон использует всю свою тактику, и мы увидим нечто столь же впечатляющее, как его интервью с Трампом", - написала Гонгадзе в Twitter.

К слову, глава Офиса президента Андрей Ермак рассказал, когда глава государства Владимир Зеленский решит, идти ли на второй президентский срок.