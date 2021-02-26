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Зеленский дал старт подготовке саммита по Крыму

26 февраля, 16:34

Сергей Мартынец

Глава государства назначил главу организационного комитета и дал поручения Кабмину

Президент Владимир Зеленский подписал указ о создании организационного комитета по подготовке и проведению в Украине саммита Крымской платформы.

Об этом сообщает Офис главы государства.

Председателем оргкомитета назначен министр иностранных дел Дмитрий Кулеба. Его ведомство будет обеспечивать координацию участия Украины в деятельности Крымской платформы.

На секретаря Совета национальной безопасности и обороны Алексея Данилов возлагается подготовка проекта Стратегии деоккупации и реинтеграции полуострова.

Что поручено Кабинету министров:

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Видео: Сегодня

Тем временем заместитель министра иностранных дел Эмине Джапарова озвучила цели и дату Крымской платформы.

Как мы уже писали, президент Владимир Зеленский записал видеообращение по Крыму. Он обратился к жителям полуострова на двух языках.

Горы, море и ностальгия. Подкаст "Сегодня", в котором признаемся в любви Крыму.

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Источник: Сегодня

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