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Зеленский и Санду создали Президентский совет: итоги переговоров

12 января, 14:16

Сергей Мартынец

Санду пригласила Зеленского с официальным визитом в Молдову

Президент Украины Владимир Зеленский и молдавский лидер Майя Санду выступили с совместным заявлением по итогам переговоров. Также они подписали ряд двухсторонних документов.

Об этом сообщает ОПУ.

Главы государств выступили за восстановление диалога между Украиной и Молдовой на высоком уровне и хотят придать ему динамический характер, создать необходимые предпосылки для стратегического двустороннего сотрудничества.

Видео: president.gov.ua

Зеленский и Санду поддержали необходимость усиления международного сотрудничества с целью минимизации негативных последствий пандемии COVID-19, а также заявили о поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины и Молдовы (обе страны пострадали от российского вмешательства).

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О чем еще говорили Зеленский и Санду:

На встрече с журналистами Санду пригласила Зеленского с официальным визитом в Молдову.

Как сообщали новости "Сегодня", недавно соратник Санду назвал Украину приоритетом внешней политики Молдовы. Вице-спикер молдавского парламента Михай Попшой рассказал о сотрудничестве его страны с соседями.

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Молдова Владимир Зеленский Майя Санду

Источник: Сегодня

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