Зеленский и Степанов публично вакцинируются от коронавируса

Министр здравоохранения Максим Степанов и президент Владимир Зеленский намерены публично вакцинироваться от коронавируса.

Об этом заявил глава Минздрава во время пресс-конференции.

"Я и президент Владимир Зеленский публично вакцинируемся против коронавируса препаратом Covishield, таким образом мы хотим продемонстрировать качество этой вакцины", – сказал он.

Как сообщалось ранее, с сегодняшнего дняукраинцы могут записываться в очередь ожидания вакцины. Это можно сделать тремя способами – через портал или приложение "Дія", а также по телефону горячей линии.

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Также мы писали, что накануне премьер-министр Денис Шмыгаль заявлял, что в Украине все желающие в течение года вакцинируются от ковида.

Кроме того, какие первые "побочки" проявились у медиков после прививки от COVID-19 – читайте в материале "Сегодня".