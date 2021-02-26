Зеленский изменил аппарат СНБО – подробности

Президент Владимир Зеленский увеличил штат Совета национальной безопасности и обороны до 237 единиц.

Соответствующий указ опубликован на сайте главы государства.

Теперь предельная численность работников аппарата составляет не 190, а 237 единиц. Также президент обновил структуру СНБО. В частности, в перечне появились "главный государственный аудитор" и "Служба по вопросам предотвращения и выявления коррупции".

При этом Зеленский отменил президентские указы от 27 января 2015 года №37 и от 18 октября 2019 года №764, касающиеся аппарата СНБО, а также п. 1 ст. 1 указа президента от 28 января 2020 года №27 о внесении изменений в указы президента от 27 января 2015 года №37 и от 7 июня 2016 года №242.

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Как сообщалось ранее, глава государства созвал на сегодня новое заседание СНБО. Однако о чем конкретно пойдет речь – не сообщается. По информации разных источников, это может быть введение новых санкции, обсуждение судебной реформы и протестов из-за активиста Стерненко. Все подробности – читайте в материале "Сегодня".

Также мы писали, что 19 февраля СНБО под председательством Зеленского принял решение ввести санкции против 19 компаний.

В тот же день секретарь СНБО Алексей Данилов объявил о введении санкций в отношении трех граждан Украины и пяти россиян, среди которых оказались Виктор Медведчук и его жена Оксана Марченко. По данным СМИ, телеведущая Марченко попала в черный список из-за оформленного на нее завода в России, который поставлял нефтепродукты в так называемые "ДНР" и "ЛНР".