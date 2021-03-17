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Зеленский назначил Ермаку нового заместителя

17 марта, 11:44

Сергей Мартынец

Новый заместитель главы Офиса президента и так работал на Банковой

Глава государства Владимир Зеленский назначил Игоря Брусило заместителем главы Офиса президента. Об этом сообщает пресс-служба ОПУ.

"Назначить Брусило Игоря Николаевича заместителем руководителя Офиса президента Украины", – говорится в президентском указе № 101/2021.

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Отметим, ранее на Банковой Брусило занимал должность заведующего отделением Главного департамента государственного протокола и церемониала Офиса президента. На нем была подготовка и проведение всех межгосударственных и внутригосударственных мероприятий с участием Зеленского, визитов, приемов, рабочих поездок по стране и официальная переписка.

На днях один из советников главы ОПУ Алексей Арестович попал в языковой скандал. На своей странице в Facebook он ответил матом одному из пользователей, который попросил его писать на украинском языке. При этом сам Арестович утверждает, что он так грубо ответил "боту" и ничего в этом страшного нет.

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Источник: Сегодня

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