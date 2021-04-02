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Зеленский назначил главу Центра противодействия дезинформации: кто такая Полина Лысенко

2 апреля, 17:21

Сергей Мартынец

Последним местом работы Лысенко была пресс-служба Укрзализныци

Президент Владимир Зеленский назначил главой Центра противодействия дезинформации Полину Лысенко, которая ранее работала в НАБУ, Офисе генпрокурора, а последнее место работы – в "Укразализныце".

Соответствующий указ опубликован на сайте ОПУ.

Ранее на форуме "Украина 30" Полина Лысенко рассказывала, что этот орган создан с целью противодействия угрозам национальной безопасности и национальным интересам Украины в информационной сфере, борьбы с пропагандой, недопущения манипулирования общественным мнением.

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"Центр должен стать надежным щитом для граждан и государства от информационных угроз, которые возникают как извне, так и внутри страны и направлены на расшатывание государственных институтов и манипулирования общественным мнением", – говорила она.

Что известно о Полине Лысенко

Фото: facebook.com/elena.boyko

Как сообщали новости "Сегодня", Зеленский ранее рассказывал, что Центр будет противостоять враждебной пропаганде во всем мире.

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Владимир Зеленский Полина Лысенко Центр противодействия дезинформации

Источник: Сегодня

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