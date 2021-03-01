Версія українською
$ 27,95
33,84

Зеленский назначил нового главу Херсонской ОГА

1 марта, 21:12

Виктория Барановская

Им стал Сергей Козырь

Президент Украины Владимир Зеленский назначил Сергея Козыря председателем Херсонской областной государственной администрации. До этого он временно исполнял обязанности руководителя Херсонской ОГА.

Соответствующий указ № 83/2021 он подписал 1 марта.

"Вы уже проявили себя во время выполнения обязанностей председателя Херсонской облгосадминистрации. Херсонщина имеет огромный потенциал для развития, и главной задачей станет воплощение в жизнь всех этих возможностей", – отметил президент, вручая Козырю служебное удостоверение.

Сергей Козырь родился 1984 года в Донецке. В течение 2005-2019 годах работал на различных должностях на государственных и частных предприятиях угольной отрасли.

Реклама

А с сентября 2019-му он был заместителем председателя Херсонской областной государственной администрации. С декабря 2020 – временно исполняющий обязаности председателя Херсонской ОГА.

/ Фото: Пресс-служба ОПУ

Ранее мы сообщали, что президент Владимир Зеленский подписал указ № 38/2021 о назначении шоумена, телеведущего и нардепа от партии "Слуга народа" Александра Скичко на должность председателя Черкасской областной государственной администрации.

Новости на эту же тему:

Реклама

Новости партнеров

Олег Винник рассказал, как узнал о смерти своей мамы
Анна Седокова в "голом" купальнике сверкнула сочными формами
Что ждет Рыб в 2021 году: гороскоп на год