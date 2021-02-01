Зеленский не считает Китай серьезной угрозой

Президент Украины Владимир Зеленский не считает Китай серьезной геополитической угрозой, несмотря на обещание ограничить контроль Китая над критически важными технологическими секторами.

Об этом он заявил в интервью изданию Axios, которое вышло на HBO.

При этом Зеленский считает, что между Китаем и США действительно идет своего рода холодная война.

"Мы знаем, что бизнес США представлен в Украине, но в то же время верно, что бизнес Китая также представлен. Я считаю, что независимо от нации, национальности, если люди, бизнес, определенная страна относятся к вам с уважением, уважая ваш народ и границы, они могут присутствовать в вашей стране", - заявил президент.

В то же время он подчеркнул, что не даст Китаю или кому-то другому купить контрольный пакет акций предприятия "Мотор Сич".

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"Не при мне. Я здесь не на всю жизнь, но при моем президентстве точно нет", – заявил Зеленский о продаже предприятия.

Напомним, в декабре китайские инвесторы ПАО "Мотор Сич" начали международный арбитраж с целью взыскания с государства Украина 3,5 млрд долларов, поскольку квалифицируют действия украинской власти как экспроприацию их инвестиций в это предприятие.

Отметим, 31 января, в Запорожье должно было состояться собрание акционеров "Мотор Сичи", но на место собрания приехали сотрудники СБУ, чтобы провести следственно-оперативные действия.