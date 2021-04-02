Зеленский не указ. Тупицкий дал новый приказ сотрудникам КСУ

Тупицкий никак не угомонится, борьба за Конституционный суд продолжается

Александр Тупицкий, которого президент Украины "уволил" с должности главы Конституционного суда, выдал распоряжение для сотрудников КСУ, благодаря которому он рассчитывает контролировать все процессы в суде.

Соответствующий документ оказался в распоряжении ZN.UA.

Так, замглавы КСУ Сергею Головатому, который сейчас выполняет обязанности председателя суда, "с целью предупреждения внесения дестабилизации в деятельность КСУ", он приказал немедленно прекратить совершать действия, которые выходит за пределы полномочий.

Дело в том, что отстраненный ранее президентом от должности главы КСУ Тупицкий считает, что он находится на удаленной работе, а, значит, его полномочия не могут быть переданы Головатому.

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Руководителю секретариата КСУ, его заместителям, всем государственным служащим КСУ он приказал следующее:

действовать исключительно в соответствии с действующим законодательством Украины;

немедленно сообщать Тупицкому о предоставлении им поручений, которые, по их мнению, являются незаконными или вносятся в неустановленной форме, или с превышением полномочий;

немедленно сообщать Тупицкому о всех случаях запугивания или угроз.

Напомним, сегодня Тупицкий не явился в Печерский суд, где ему должны были избирать меру пресечения.