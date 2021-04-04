Привить большинство взрослых до конца года – Зеленский подписал указ о Нацплане вакцинации

В воскресенье, 4 апреля, президент Украины подписал указ обускорении вакцинации украинцев, который анонсировал секретарь СНБО Алексей Данилов.
Об этом сообщает пресс-служба ОПУ.
"Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, которым ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 2 апреля 2021 года "О Национальной плане вакцинопрофилактики острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, до конца 2021 года", – говорится в сообщении.
Таким образом, Кабмин должен в семидневный срок обеспечить разработку и утверждение Национального плана вакцинации против COVID-19 с учетом лучшего международного опыта.
Нужно установить:
- минимально необходимое ежемесячное количество прививок;
- источники и сроки поставки вакцины;
- круг лиц, ответственных за реализацию плана.
Вакцинировать большинство населения Украины нужно не позднее декабря 2021 года. Это поможет сформировать коллективный иммунитет.
Согласно указу, правительство должно активизировать переговоры с производителями вакцин, а Министерство иностранных дел – принять все меры для поставки в Украину препаратов.
Министерство здравоохранения должно обеспечить:
- поставки препаратов в максимально сжатые сроки;
- доступ населения к вакцинации;
- проведение эффективной информационно-разъяснительной работы.
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