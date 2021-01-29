Зеленский о законе о референдуме: Для некоторых политиков – это катастрофа

Теперь важные решения сможет принимать народ, а не политики

Президент Владимир Зеленский прокомментировал принятие закона о народовластии через референдум, а также отметил, что многие политики опирались этому. Об этом он рассказал в своем видеообращении.

"Мы это обещали – мы это сделали. Мои поздравления народу Украины, мои соболезнования отдельным политикам", – сказал он.

По словам президента, принятие закона о референдуме для некоторых политиков – катастрофа, поскольку теперь важные решения смогут принимать не они, а все граждане Украины на всеукраинском голосовании.

"Этим депутатам могу сказать только две вещи. Первое. Вы начали кричать, что наши люди не умные, им нельзя ничего доверить, они наделают глупостей. Удивительно, что вы так о собственных избирателях. И второе. Считается, что самое быстрое существо на планете – это гепард. На самом деле – это отдельные депутаты и скорость, с которой они "перекрашиваются". Сначала они были категорически против референдума, но вуаля – и теперь уже инициируют референдум из пяти вопросов (речь о фракции "Батькивщина")", – подчеркнул Зеленский.

Видео: Телеграм/Зеленский

Как сообщали новости "Сегодня", 26 января Верховная Рада приняла закон о референдуме. Депутаты определили, по каким вопросам может быть проведено всеукраинское голосование и как организовать сам референдум.