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Зеленский обсудил поставки вакцины с главой компании Pfizer: детали переговоров

8 февраля, 20:04

Денис Беспалов

Украина готова создать все необходимые условия для использования вакцины

Президент Владимир Зеленский обсудил с руководством фармацевтической компании Pfizer заключение контракта на поставку вакцины от коронавируса в Украину в кратчайшие сроки.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

Владимир Зеленский рассказал главе правления Pfizer Альберту Бурле о текущей эпидемической ситуации в Украине и планах властей по развертыванию вакцинации против COVID-19.

"Обеспечение вакцинации населения Украины безопасной сертифицированной вакциной является одной из наших приоритетных задач", - подчеркнул Зеленский.

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По его словам, Украина готова создать все необходимые условия для использования вакцины.

Председатель правления Pfizer пообещал сделать все возможное, чтобы Украина получила первые партии вакцины по контракту как можно скорее.

Ранее сообщалось, что Соединенные Штаты помогут Украине распределить первые 117 тысяч доз вакцины против коронавируса производства Pfizer – предоставят специальные холодильники для хранения препарата.

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