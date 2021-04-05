Чувствуем, что мы не одни: Зеленский обсудил с Джонсоном ситуацию на Донбассе и поддержку НАТО

Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с премьер-министром Великобритании ситуацию с безопасностью на Донбассе. Телефонный разговор состоялся во время визита Зеленского в Катар.
Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.
Донбасс
Глава государства проинформировал главу правительства Великобритании об обострении ситуации на Донбассе, наращивании российского военного контингента у границы и попытках России сорвать реализацию Минских договоренностей.
"Последние действия России бросают серьезный вызов безопасности Украины, странам – членам НАТО и всей Европе", – подчеркнул Владимир Зеленский и призвал Великобританию вместе с другими государствами Альянса усилить свое присутствие в регионе и увеличить санкционное давление на РФ.
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Поддержка Британии
Президент поблагодарил собеседника за неизменную поддержку со стороны Великобритании суверенитета и территориальной целостности Украины.
"Мы чувствуем, что Украина не в одиночестве. Нас поддерживают страны "Большой семерки", - сказал Владимир Зеленский.
Отдельное внимание собеседники уделили реализации договоренностей, достигнутых в во время визита президента Украины в Великобританию 8-9 октября 2020 года, в частности развития Военно-морского флота Украины.
НАТО
Лидеры Украины и Великобритании скоординировали действия по реализации евроатлантического курса нашего государства. Владимир Зеленский отметил, что получение Плана действий по членству в НАТО на сегодня первоочередным приоритетом Украины.
"Получение Плана действий по членству в НАТО способствовало бы укреплению обороноспособности Украины", - сказал Владимир Зеленский.
Крымская платформа
Лидеры обсудили график двустороннего политического диалога на текущий год. Президент Украины пригласил Бориса Джонсона принять участие в саммите Крымской платформы, который состоится в Киеве 23 августа 2021 года.
Ранее сообщалось, что Британия и страны Балтии договорились поддерживать Украину.
О визите Зеленского в Катар смотрите в сюжете:
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