Чувствуем, что мы не одни: Зеленский обсудил с Джонсоном ситуацию на Донбассе и поддержку НАТО

Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с премьер-министром Великобритании ситуацию с безопасностью на Донбассе. Телефонный разговор состоялся во время визита Зеленского в Катар.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

Донбасс

Глава государства проинформировал главу правительства Великобритании об обострении ситуации на Донбассе, наращивании российского военного контингента у границы и попытках России сорвать реализацию Минских договоренностей.

"Последние действия России бросают серьезный вызов безопасности Украины, странам – членам НАТО и всей Европе", – подчеркнул Владимир Зеленский и призвал Великобританию вместе с другими государствами Альянса усилить свое присутствие в регионе и увеличить санкционное давление на РФ.

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Поддержка Британии

Президент поблагодарил собеседника за неизменную поддержку со стороны Великобритании суверенитета и территориальной целостности Украины.

"Мы чувствуем, что Украина не в одиночестве. Нас поддерживают страны "Большой семерки", - сказал Владимир Зеленский.

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Отдельное внимание собеседники уделили реализации договоренностей, достигнутых в во время визита президента Украины в Великобританию 8-9 октября 2020 года, в частности развития Военно-морского флота Украины.

НАТО

Лидеры Украины и Великобритании скоординировали действия по реализации евроатлантического курса нашего государства. Владимир Зеленский отметил, что получение Плана действий по членству в НАТО на сегодня первоочередным приоритетом Украины.

"Получение Плана действий по членству в НАТО способствовало бы укреплению обороноспособности Украины", - сказал Владимир Зеленский.

Крымская платформа

Лидеры обсудили график двустороннего политического диалога на текущий год. Президент Украины пригласил Бориса Джонсона принять участие в саммите Крымской платформы, который состоится в Киеве 23 августа 2021 года.

Ранее сообщалось, что Британия и страны Балтии договорились поддерживать Украину.

О визите Зеленского в Катар смотрите в сюжете:

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