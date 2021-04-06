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Зеленский обсудил с Трюдо обострение ситуации на Донбассе

6 апреля, 18:06

Игорь Тимофеев

Глава украинского государства говорил о необходимости усиления международного давления на Россию

Президент Владимир Зеленский провел телефонный разговор с премьером Канады Джастином Трюдо и поблагодарил собеседника за последовательную поддержку Украины со стороны Канады, особенно ценную в непростое время нынешнего обострения ситуации на Донбассе.

Об этом сообщает пресс-служба Банковой.

В ходе беседы Зеленский и Трюдо разговаривали о:

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Напомним, сегодня на Донбассе в результате вражеских обстрелов и подрыва погибли два бойца ВСУ.

Также напомним, Украина инициировала экстренное заседание Трехсторонней контактной группы, чтобы добиться прекращения огня на Пасху.

Видео: Сегодня

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Источник: Сегодня

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