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Зеленский объявил войну судебной системе

1 марта, 11:03

Виталий Семченко

Президент назвал главные "болезни" правосудия и план борьбы с ними

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о масштабной реформе судебной системы. Власти намерены провести перезагрузку КСУ, внедрить суд присяжных, а также перевести бюрократические процедуры в смартфон.

Об этом глава государства рассказал во время всеукраинского форума "Украина 30".

"Самым популярный словом 2020 года на планете признано слово "локдуан". Но в Украине у него есть серьезные конкуренты. Например, судебная реформа. Судебную реформу обещала каждая власть – каждая начинала громкой и амбициозно, а заканчивала тихо и незаметно. Мы намерены разорвать этот замкнутый круг", – сказал он.

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Зеленский также назвал главные проблемы, связанные с судебной системой. В частности, это нехватка кадров, чрезмерная нагрузка на систему и проблемы с доступом к правосудию. Для решения этих "болезней" он предлагает:

Как сообщалось ранее, президент Зеленский отстранил председателя Конституционного суда Украины Александра Тупицкого от должности судьи КСУ еще на один месяц.

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