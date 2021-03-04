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Зеленский одобрил новые полномочия для и. о. министра: что это значит

4 марта, 11:00

Сергей Мартынец

Недавно президент забраковал этот документ и внес в Раду свои предложения

Президент Владимир Зеленский подписал недавно принятый Верховной Радой закон, который возобновляет конкурсы для занятия должностей на госслужбе, а также расширяет полномочия исполняющих обязанности министра.

Об этом сообщает Офис главы государства.

Конкурсы на госслужбу

В течение шести месяцев со дня вступления в силу этого закона необходимо объявить конкурсы на должности, занимаемые лицами, с которыми ранее были заключены контракты на период действия коронавирусного карантина.

Также теперь премьер-министр или министр после своего назначения не сможет увольнять госслужащих в течение четырех месяцев.

Полномочия и.о. министра

Что ранее запрещалось, но теперь разрешено и. о. министра, пока вакантна должность:

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Если должность министра вакантна более 60 дней, то исполняющему обязанности можно еще и такое:

Назначение и. о. министра

Изъята из закона норма, которая запрещала возлагать обязанности министра на лицо, кандидатура которого на должность главы ведомства была отклонена Верховной Радой.

Как сообщали новости "Сегодня", 28 января Верховная Рада второй раз провалила назначение Юрия Витренко на должность вице-премьер-министра – министра энергетики и он продолжает временно исполнять обязанности главы Минэнерго. Сам Витренко заявлял, что сильно ограничен в полномочиях.

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Источник: Сегодня

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