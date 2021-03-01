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Зеленский одобрил санкции против экс-чиновников времен Януковича

1 марта, 15:33

Сергей Мартынец

Ограничения коснутся бывших министров и генералов, а также их собственности в Украине

Президент Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны от 26 февраля о применении санкций к экс-чиновникам времен Януковича.

Он подписал соответствующий указ, передает пресс-служба ОПУ.

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"В соответствии со статьей 107 Конституции Украины постановляю: ввести в действие решение СНБО от 26 февраля "О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)", – говорится в указе № 81/2021.

Лица, против которых начали действовать санкции

Также мы писали, что еще обсуждали на заседании СНБО 26 февраля.

Видео: Сегодня

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СНБО санкции Владимир Зеленский

Источник: Сегодня

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