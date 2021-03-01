Зеленский одобрил санкции против экс-чиновников времен Януковича

Ограничения коснутся бывших министров и генералов, а также их собственности в Украине

Президент Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны от 26 февраля о применении санкций к экс-чиновникам времен Януковича.

Он подписал соответствующий указ, передает пресс-служба ОПУ.

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"В соответствии со статьей 107 Конституции Украины постановляю: ввести в действие решение СНБО от 26 февраля "О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)", – говорится в указе № 81/2021.

Лица, против которых начали действовать санкции

бывший глава МВД экс-генерал внутренней службы Украины Захарченко Виталий Юрьевич;

бывший глава СБУ экс-генерал-майор Якименко Александр Григорьевич;

бывший руководитель Антитеррористического центра при СБУ экс-генерал-майор Тоцкий Владимир Владимирович;

бывший контр-адмирал Березовский Денис Валентинович;

экс-генерал-майор Шапортов Станислав Владимирович;

экс-генерал-майор юстиции Няньчур Сергей Николаевич;

бывший генерал-майор Котовский Юрий Александрович;

бывший генерал-майор Ганжа Сергей Валентинович;

бывший вице-адмирал Елисеев Сергей Станиславович;

бывший контр-адмирал Шакуро Дмитрий Александрович.

Также мы писали, что еще обсуждали на заседании СНБО 26 февраля.

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