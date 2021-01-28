Зеленский одобрил санкции против России

Кто именно попал под санкции, не раскрывается

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, который ввел в действие решение СНБО о персональных санкциях против юридических и физических лиц из России.



Контроль за выполнением решения возлагается на Секретаря СНБО Данилова. Указ вступает в силу со дня его опубликования.

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"Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 28 января 2021 "О внесении изменений в решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 14 декабря 2020 года, введенного в действие указом президента Украины от 14 декабря 2020 № 564-27т" (добавляется, тайно, без абзацев 14, 15, 16 – несекретно)", – сказано в указе.

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Однако, документ не раскрывает, какие именно физические и юридические лица попадают под санкции. Также не опубликованы изменения, внесенные в решение СНБО от 14 декабря 2020 года.

Ранее Украина ввела санкции против российских авиакомпаний. Ограничения введены на три годаза полеты над оккупированным Крымом.

В декабре прошлого года Соединенные Штаты ввели санкции против ряда российских и китайских компаний, которые являются "конечными военными пользователями", теперь они лишены возможности покупать американские товары и технологии.