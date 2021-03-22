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Зеленский одобрил создание Бюро экономической безопасности: что это значит

22 марта, 13:54

Сергей Мартынец

Теперь СБУ и налоговая больше не будут присматривать за экономической безопасностью страны

Президент Владимир Зеленский подписал закон о Бюро экономической безопасности (БЭБ), которое теперь будет бороться с экономическими преступлениями. Ранее эти несвойственные себе функции выполняли СБУ и налоговая.

Об этом сообщает Офис главы государства.

СБУ и налоговая больше не будут присматривать за экономикой

Основной функцией БЭБ будет аналитическая работа, а не силовые полномочия. Бюро будет анализировать бенефициаров финансовых операций и определять, является ли нарушение закона в обращении средств тех или иных частных или государственных структур. Бюро будет противодействовать правонарушениям, посягающим на функционирование экономики государства

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БЭБ будет единственным госорганом, ответственным за борьбу с экономическими преступлениями. Оно получит полномочия СБУ и налоговой, которые те ранее выполняли в этой сфере. Это позволит СБУ сфокусироваться на выполнении задач, которые действительно напрямую связаны с безопасностью государства, с контрразведывательной деятельностью в сфере экономики.

Чем конкретно будет заниматься БЭБ

Как сообщали новости "Сегодня", недавно Зеленского просили ветировать закон о Бюро экономической безопасности. Бывшие чиновники в один голос утверждают, что через еще один орган у власти появится возможность давить на бизнес.

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Источник: Сегодня

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