Зеленский одобрил создание Бюро экономической безопасности: что это значит

Теперь СБУ и налоговая больше не будут присматривать за экономической безопасностью страны

Президент Владимир Зеленский подписал закон о Бюро экономической безопасности (БЭБ), которое теперь будет бороться с экономическими преступлениями. Ранее эти несвойственные себе функции выполняли СБУ и налоговая.

Об этом сообщает Офис главы государства.

СБУ и налоговая больше не будут присматривать за экономикой

Основной функцией БЭБ будет аналитическая работа, а не силовые полномочия. Бюро будет анализировать бенефициаров финансовых операций и определять, является ли нарушение закона в обращении средств тех или иных частных или государственных структур. Бюро будет противодействовать правонарушениям, посягающим на функционирование экономики государства

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БЭБ будет единственным госорганом, ответственным за борьбу с экономическими преступлениями. Оно получит полномочия СБУ и налоговой, которые те ранее выполняли в этой сфере. Это позволит СБУ сфокусироваться на выполнении задач, которые действительно напрямую связаны с безопасностью государства, с контрразведывательной деятельностью в сфере экономики.

Чем конкретно будет заниматься БЭБ

Выявление зон рисков в сфере экономики.

Оценка рисков и угроз экономической безопасности государства, наработки способов их минимизации и устранения.

Предложения по устранению предпосылок для создания преступных схем в сфере экономики.

Обеспечение экономической безопасности государства путем предупреждения, выявления, пресечения, расследования уголовных правонарушений, посягающих на функционирование экономики государства.

Сбор и анализ информации о правонарушениях, влияющие на экономическую безопасность государства.

Выявление и расследование правонарушений, связанных с получением и использованием международной технической помощи.

Выводы и рекомендации для государственных органов с целью повышения эффективности в сфере экономики.

Как сообщали новости "Сегодня", недавно Зеленского просили ветировать закон о Бюро экономической безопасности. Бывшие чиновники в один голос утверждают, что через еще один орган у власти появится возможность давить на бизнес.