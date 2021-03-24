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Зеленский одобрил Стратегию деоккупации Крыма: что она предполагает

24 марта, 16:46

Сергей Мартынец

Украина всерьез берется за освобождение оккупированного Россией полуострова

Президент Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО от 11 марта о Стратегии деоккупации Крыма. Она предполагает комплекс мер дипломатического, военного, экономического, информационного, гуманитарного и иного характера, направленных на возвращение полуострова Украине.

Соответствующий указ опубликован на сайте президента.

Основные принципы стратегии по Крыму

Украина дает сигнал международному сообществу о своих четких и последовательных действиях по возвращению Крыма.

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Условия для реинтеграции полуострова

Зеленский также поручил правительству разработать план реализации Стратегии, на основе которого соответствующие государственные органы его реализуют.

Как сообщали новости "Сегодня", Меджлис оказался недоволен принятой Стратегией по Крыму. Глава этого крымскотатарского органа Рефат Чубаров рассказал, какие важные положения власти не включили в конечный вариант документа.

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Источник: Сегодня

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