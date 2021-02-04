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Зеленский определил, кого он может назначать в украинской армии

4 февраля, 10:08

Сергей Мартынец

Глава государства внес изменения в указ от 2008 года и добавил туда раздел Министерство обороны

Президент Владимир Зеленский своим указом внес изменения в перечень должностей руководителей военных формирований, правоохранительных органов, кандидатуры для назначения на которые согласовываются с главой государства. Об этом сообщает ОПУ.

Он внес изменения в указ еще от 2008 года, добавив в него раздел "Министерство обороны Украины" (МОУ). Каких офицеров теперь может назначать президент:

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Напомним, ранее Зеленский назначил стипендии детям погибших в АТО журналистов. Выплату полагаются дочерям двух работников СМИ, которые погибли на Донбассе.

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Источник: Сегодня

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