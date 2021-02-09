Зеленский осмотрел суперсовременное общежитие для студентов (фото)

Президент Владимир Зеленский посетил новое современное общежитие для студентов Киевского национального торгово-экономического университета. Там предусмотрен современный уровень комфортности проживания и есть все необходимое. Об этом сообщает Офис главы государства.
В этом году должна быть утверждена Концепция государственной программы восстановления и развития сети общежитий. А чтобы проверить, как на практике это будет работать, он решил осмотреть одного такое общежитие.
Что там есть и какие условия:
- 4-этажное помещение оснащено автоматизированной системой пожарной безопасности;
- в нем обустроены пандусы, лифты и др. для студентов с особыми потребностями;
- есть бесплатный Wi-Fi;
- помещения для коворкинга;
- тренажерный зал, зал для фитнеса, бильярда, настольного тенниса;
- кинотеатр, медиастудия, студия звукозаписи, репетиционные залы;
- прачечная, медицинский изолятор и парикмахерский салон.
Зеленский осмотрел жилые помещения, комнаты социального блока, а также оздоровительного, спортивного и культурно-художественного направления. Он подчеркнул, что может помочь получить тренажеры.
Как сообщали новости "Сегодня", летом 2020 года Зеленский создал Совет по развитию высшего образования. Глава государства уже жаловался на кадровый голод в стране и всерьез настроен решить эту проблему.
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